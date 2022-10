Evi Hanssen openhartig over haar borsten: “Flexibel, zacht en gezond!” (video)

Op Instagram praat Evi Hanssen openhartig over haar borsten.

Oktober, da’s borstkankermaand. En als ambassadrice van ‘De Roze Mars’ neemt Evi geen blad voor de mond als het over haar borsten gaat. Waarom zou ze ook? “Welk cijfer ik mijn borsten zou geven? Een negen”, opent onderstaande video. “Hunkemöller vroeg me om mee te werken aan hun #tittytalks. Een eerlijke babbel over borsten. 1 op 8 vrouwen krijgt te maken met borstkanker dus alsjeblieft, check je titties 🙏🏼”, voegt Hanssen nog als uitleg bij het filmpje toe.

“Flexibel, zacht en gezond!”

“Vroeger zou ik mijn borsten waarschijnlijk een lager cijfer hebben gegeven. Toen ik jong was, was ik altijd aan het vergelijken met andere, ‘mooiere’ borsten. Maar nu aanvaard ik mijn borsten, ik waardeer ze en ik ben blij”, klinkt het. Haar borsten in drie woorden beschrijven? “Flexibel, zacht en gezond”, aldus Evi’s antwoord. Dat en nog veel meer, ontdek je op onderstaande video.