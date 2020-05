‘Familie’-Actrice Erika Van Tielen vertelt in een interview dat ze het niet eenvoudig vindt om haar kinderen in haar eentje op te voeden. “Zeker niet als je luide kinderen hebt die slecht luisteren”, klinkt het.

Erika Van Tielen kondigde onlangs aan dat ze een nieuwe vriend heeft nadat ze twee jaar geleden brak met haar toenmalige partner Gerd Schelfout, de vader van haar twee kinderen, Finn (8) en Rowen (6). Lange tijd moest ze dus als alleenstaande mama zorgen voor haar twee zoontjes. En dat is niet altijd even makkelijk. “Ja, het zijn jongens, hé. Als je hen uit elkaar haalt, is dat al een wereld van verschil. Maar zijn ze met twee, dan versterken ze elkaar op alle mogelijke manieren. Voor alle duidelijkheid: het zijn geen losgeslagen kinderen, maar ook geen twee brave dutsjes. Ik ben wel aangenaam verrast hoe goed Rowen en Finn zich momenteel kunnen bezighouden. Ze hebben een soort hindernissenparcours gemaakt in de tuin en daar leven ze zich volledig uit. Die fysieke ontlading hebben ze echt nodig. Alleen hebben ze het soms moeilijk om rustiger te worden eens ze weer binnen zijn. Deze periode is dus wel intens voor mij. Ze gaan nog wel over en weer naar hun papa, maar we zitten toch heel veel samen. Al heb ik mezelf altijd al wel een aanwezige mama gevonden”, vertelt ze in Story.

Zeuren en zagen

De 36-jarige actrice, die de rol van Amélie vertolkt in ‘Familie’, beseft dat ze daardoor niet altijd de moeder is die ze dacht te zullen zijn. “Sommige dingen werken na verloop van tijd niet meer. Maar dat houdt het interessant, om het positief te verwoorden. Kinderen in je eentje opvoeden is niet simpel. Zeker niet als je luide kinderen hebt die slecht luisteren en al eens durven tegen te spreken, en maar niet leren dat genoeg écht genoeg is. Ik ben dan ook heel vaak de moeder die ik nooit wilde zijn: zeuren, zagen, kijven, roepen. Ja, zelfs tieren af en toe…”, besluit ze.

