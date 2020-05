De Canadese artieste Grimes postte zondagavond een korte video op Instagram van haar vriend Elon Musk en hun kersverse kindje. De beelden zijn de eerste van hun zoon die de zangeres en de CEO van Tesla met de wereld delen.

Zondagavond kon je het pasgeboren zoontje van Grimes en Elon Musk, X Æ A-12, op haar Instagramstories bewonderen. Op de video is te zien hoe Musk het kindje zachte klopjes op de rug geeft terwijl het dicht tegen zijn borstkas aankruipt. X Æ A-12 is de eerste telg van het koppel. Voordat de video op Instagram verscheen, deelden de twee nog geen enkel beeld van hun kindje.

Bizarre naam

Eerder legde de zangeres op Twitter uit waar de speciale naam voor hun kind vandaan komt. X staat voor de onbekende variabel in wiskundige sommen, Æ is de Elvenspelling van AI, de afkorting voor artificiële intelligentie en betekent ook ‘liefde’ in talen als het Mandarijns en het Japans. A-12 is een referentie naar de voorloper van het favoriete vliegtuig van het koppel, de SR-71.

X Æ A-12 and Elon via Grime’s Instagram story. pic.twitter.com/dXiAegRsH3 — X Æ A-12 Updates (@XAEA12updates) May 11, 2020

