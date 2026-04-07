Vriendin van Ruben van Gucht reageert op kritiek: “Misselijkmakende uitspraken!”

Charlotte Van Looy, de vriendin van Ruben van Gucht, haalt op Instagram uit naar mensen die kritiek hebben op haar (liefdes)leven. “Arm, arm Vlaanderen”, zucht ze.

Er is al heel wat gezegd en geschreven over Charlotte Van Looy en haar relatie met Ruben van Gucht. De 32-jarige auteur en contentcreator is in verwachting van het 39-jarige Sporza-gezicht. Daar is op zich niets mis mee, ware het niet dat Ruben al een kind heeft met zijn ex-vrouw Blanka Vlašić én naast Charlotte ook een relatie heeft met Valentine Besard. Hij heeft er immers nooit een geheim van gemaakt dat hij er een polyamoreuze levensstijl op nahoudt.

Bedenkelijke kritiek

Dat er commentaar zou komen op Charlottes (liefdes)leven, stond in de sterren geschreven. En soms uit zich dat zelfs in haat. “Domste koppel ooit! Ik walg van jullie gedrag! Wat ben jij een simpele, achterbakse vrouw, Charlotte!”, schrijft ene Yvette. Charlotte deelde het bedenkelijke commentaar op Instagram. “Grove, misselijkmakende uitspraken zonder mij, mijn relatie en mijn (levens)verhaal te kennen. Arm, arm Vlaanderen. Gelukkig zijn de vele positieve en superlieve reacties en privéberichten bijna niet meer bij te houden. Zo ontzettend dankbaar. Jullie warmte en liefde betekenen enorm veel”, schrijft ze erbij.

Boodschap aan haters

In een ander Instagrambericht is ze ook heel duidelijk naar dergelijke haters toe. Charlotte postte een kiekje van Ruben en haar met het volgende bijschrift. “2019 ~ 2026. Hate to break it to them haterz – AMOR VINCIT OMNIA, jongens”, knipoogt ze.

