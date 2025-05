Dochter van tv-chef Gordon Ramsay imponeert met outfit: “Adembenemend!” (foto’s)

Holly Ramsay heeft wat te vieren.

En dat zullen de meer dan 396.000 volgers van de 25-jarige dochter van Gordon Ramsay geweten hebben. Op Instagram pakt de dame namelijk uit met een reeks nieuwe foto’s, zoals ze dat wel vaker doet.

We zien Holly poseren in een mooie outfit. “Girls night celebrating the incredible women who are making a difference in Motorsport and inspiring us all 💜”, geeft ze als uitleg bij de beelden. En haar fans? Die zijn onder de indruk.

“Adembenemend!”

Aan een stevig tempo stromen de lovende reacties binnen. “Adembenemend”, klinkt het. “Verbluffend”, gaat het verder. “Je ziet er geweldig uit”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even en druk op het pijltje naar rechts om meer te zien.