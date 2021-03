Wie kent het niet? Je koopt een plastic flesje water, en je vult het daarna nog een paar keer bij. Maar het wordt niet aangeraden, aangezien het niet goed is voor je gezondheid.

Het opvullen van je plastic flesje water klinkt enkel positief. Je bespaart wat centen en daarnaast doe je het klimaat ook een plezier. Maar toch blijkt het keer op keer bijvullen niet zo goed te zijn voor je gezondheid.

Huis voor bacteriën

Uit onderzoek van Rijkelt Beumer, levensmiddelenmicrobioloog aan de Wageningen Universiteit, blijkt dat waterflesjes tot wel een aantal miljoenen bacteriën per milliliter water bevatten.

Wat doen al die bacteriën in je flesje, vraag je je af? “Bij elke slok die je neemt, vloeit er ook altijd wat speeksel met daarin wat eten en bacteriën uit je mond terug in het flesje”, zegt Beumer in het tijdschrift Quest. “In je speeksel vinden die bacteriën altijd wel wat voedsel waarvan ze kunnen leven en zich voort kunnen planten. Hoe langer je je flesje laat staan, hoe meer het er worden”, voegt hij er nog aan toe.

Hou je flesje proper

“Het zijn je eigen mondbacteriën die erin zitten, heel erg gevaarlijk is het niet”, legt Rijkelt Beumer uit. Klinkt het toch niet zo smakelijk? Was het flesje dagelijks uit met een paar druppels afwasmiddel en wat heet water. Toch niet helemaal overtuigd? Dan heb je er baat bij door je flesje na twee of drie keer maximaal gebruik te vervangen.

Het Voedingscentrum adviseert om je flesje niet met anderen te delen. Het zou namelijk de kans op schadelijke bacteriën vergroten. Het wordt aangeraden om te investeren in een waterfles gemaakt uit roestvrij staal of glas. Deze materialen geven geen stoffen af en houden het minst vast aan bacteriën.

Het bericht Opgelet: waterflesje bijvullen is ongezond verscheen eerst op Metro.