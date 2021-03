Als je de mode op de voet wil volgen, is er geen beter hulpmiddel dan sociale media. Het volstaat om je te abonneren op enkele influencers om te weten wat er reilt en zeilt binnen de modewereld. Maar als je de trends wil kennen nog voor ze op sociale media verschijnen, dan is Stylight je beste vriend.

Niet iedereen is bekend met de zoekrobot, maar Stylight is eigenlijk niet meer of minder dan een soort Google voor modefanaten. Geef een stijl of kledingstuk in en BAM, je krijgt een ellenlange lijst voorgeschoteld. De website komt ook regelmatig met een trendrapport om aan te geven waar modeliefhebbers zoal naar zoeken op dat moment. Deze vier trends beloven alvast veel goeds voor deze lente!

Bohemian

Het was enkele jaren geleden al helemaal trending, maar de bohemian look maakt ook deze lente zijn opwachting. Denk aan wijde broeken, fladderende jurkjes, gehaakte truien en grote hoeden.

Baby chic

Denk je aan een baby, dan is chic wellicht niet het eerste adjectief dat je te binnen schiet. Papflessen en bavetjes schreeuwen nu eenmaal niet meteen mode. Het is echter de onbezonnenheid, de naïviteit die deze lente terrein wint op modevlak. Je coupe mag kort en fris, je kleding kleurt pastel en alles mag een beetje oversized.

Nautical

Marinières zijn natuurlijk altijd goed, maar het hele nautische thema staat dit seizoen meer dan ooit in de kijker. Streepjes, grote kragen, schippershoedjes en regenjassen: geef er gerust je eigen draai aan.

Dark academia

De term zegt je op het eerste zicht misschien niet veel, maar bij dark academia denk je best aan de schooloutfits uit de jaren negentig. Geruite rokjes, grote truien, veterschoenen… Ook wat sportswear staat niet mis binnen deze trend, want het aantal zoekopdrachten naar rugbyshirts steeg bijvoorbeeld met 123.

