In ‘Blind Getrouwd’ loopt de communicatie tussen Hanne en Davy nog steeds stroef. Na de aflevering van gisteren krijgt Hanne heel wat kritiek over zich heen van de kijkers. “Ik erger me aan haar mentaliteit”, klinkt het onder meer.

Van een perfecte match kunnen we in het geval van Hanne en Davy (nog) niet spreken. Het grootste probleem tussen hen is communicatie. Hanne is een spraakwaterval terwijl Davy eerder een zwijgzaam type is. Hanne gaf al vaker aan dat ze zich daaraan stoort, maar volgens heel wat kijkers pakt ze het probleem niet goed aan.

Niet laten uitpraten

Zo zagen we zondag hoe ze in hun appartement in Sint-Niklaas aan tafel zaten en Hanne aan Davy een vraag stelde, maar ze vervolgens met haar smartphone bezig was. “Beginnen met ‘oh nee’ en uw handen door uw haar halen als hij begint te praten, is écht gemeen. Zeggen dat je hem gaat laten uitpraten om daarna op uw gsm te kijken is ook not done. Ik zou mij zo rot voelen als gesprekspartner”, en “Maar how, waarom val je hem opeens aan, Hanne? Over zoiets stupide als een auto rijden? Dit is echt te belachelijk voor woorden”, regent het aan kritiek op Twitter.

Te hard voor Davy

Daar blijft het echter niet bij qua commentaren. Heel wat mensen vinden dat Hanne over het algemeen te bot is voor Davy. “Ik begrijp Hanne haar frustraties tegenover Davy, maar de manier waarop ze dat duidelijk maakt bij hem vind ik vaak te hard”, “Candice lijkt me high maintenance te zijn, maar dat begin ik ook over Hanne te denken”, “Kunnen die experten eens uitleggen waarom ze Hanne en Davy in godsnaam hebben gekoppeld? Dat wist je toch op voorhand dat dat niet ging lukken met die verschillende manieren van communiceren!”, “Waarom wil Hanne voor alles context en uitleg? Die jongen moet zich precies voor het minste verantwoorden en dan laat ze hem nooit uitpraten ook”, lezen we onder meer.

Slaagpercentage

Of Hanne en Davy uiteindelijk getrouwd zullen blijven, is nog maar de vraag. Christophe Ramont, die in de vorige editie tevergeefs gekoppeld werd aan Nick, geeft hen alvast een slaagpercentage van 60 procent.

