‘Auwch’-acteur Axel Daeseleire (51) heeft opnieuw de liefde gevonden. Hij is naar verluidt al een tijdje samen met lingeriemodel Sarah Van der Meiren.

Een half jaar geleden raakte bekend dat Axel Daeseleire en Jess Donckers met elkaar gebroken hadden. Ze waren samen sinds 2015. Intussen zou de acteur al enkele maanden een relatie hebben met Sarah Van der Meiren, een 29-jarig model met Hongaarse roots uit Kapellen. “Sarah en Axel? Ja, die zijn al een tijdje een koppel. In het Antwerpse nachtleven is dat echt geen geheim, hoor. Ze gaan vaak samen uit en genieten van elkaars gezelschap. Nee, ze steken hun liefde voor elkaar zeker niet weg”, vertellen dichte vrienden aan TV Familie.

Vermoedens bevestigd

Ook kunstenaar Michel Mertens, bekend onder zijn pseudoniem Mermic, bevestigt de vermoedens. Hij werkte recent samen met Sarah. “Zij is de partner van Axel Daeseleire, die zelf ook kunstenaar is”, liet hij zich onlangs in een krant ontvallen.

Geen kinderen

Onlangs vertelde Axel nog dat hij het jammer vond dat hij nooit vader is geworden. “Ik heb het gezien bij vrienden en bij mijn broers, wat het met je doet om vader te worden, en ik heb Laura, mijn ex-plusdochter die ik doodgraag zie. En ik besef nu wel dat het iets onvergelijkbaars is, een kind hebben. Dat ik dat misschien wel mis in mijn leven. Het is geen schrijnende wonde, hoor, ik barst van contentement. Maar de mooiste creatie die je kunt maken, heb ik niet gemaakt, en dat is jammer”, klonk het in Humo.

