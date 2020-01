In de Britse versie van ‘Love Island’ heeft een van de deelneemsters een schokkende onthulling gedaan. Paige Turley beweert immers dat zij de ex is waarover Lewis Capaldi zingt.

De eerste aflevering van de populaire datingshow, die zich dit seizoen afspeelt in Kaapstad, zat er meteen boenk op. Zo trok de 22-jarige Paige meteen de aandacht door te beweren dat ze een relatie heeft gehad met de Schotse zanger Lewis Capaldi. Zijn hit ‘Someone You Loved’ zou eigenlijk over haar gaan.

Dit bericht bekijken op Instagram 9pm tonight! @itv2 @loveisland Een bericht gedeeld door Paige Turley (@turley_paige) op 12 Jan 2020 om 9:06 (PST)

Someone You Loved

“Eén van mijn ex-vriendjes is Lewis Capaldi. We zijn één jaar samen geweest. Zijn liedje ‘Someone You Loved’ gaat bijvoorbeeld over mij”, beweert Paige. “Als ik zijn songs zo hoor, moet ik echt een bitch geweest zijn, sorry daarvoor”, excuseert de blondine zich nog.

De twee zouden nog steeds vrienden zijn. “Lewis en ik zijn nog steeds close. Als je hem een beetje kent van social media, dan weet je dat hij hier waarschijnlijk eens goed mee zal lachen”, aldus Paige.

Het bericht Deze deelneemster van ‘Love Island’ is ex van Lewis Capaldi: “Zijn liedjes gaan over mij” verscheen eerst op Metro.