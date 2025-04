Deze beroemde actrice heeft het in bikini aardig naar haar zin: “Wat een lichaam!” (foto)

Elizabeth Hurley heeft weer wat leuks gedeeld op Instagram.

Met zo’n 3.1 miljoen volgers doet de actrice, die velen nog kennen van haar acteerwerk in de ‘Austin Powers’-films en ‘Gossip Girl’, het bijzonder goed op het populaire sociale netwerk.

Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. En dat was recent niet anders, toen ze onderstaande bikinifoto op haar pagina plaatste. Ze bedankt de reisorganisator voor de leuke tijd én zichzelf voor de mooie bikini, want die is van haar eigen merk. Fans zijn er echter ook snel bij om een woordje uitleg te geven.

“Wat een lichaam!”

In een mum van tijd stromen de lovende reacties binnen. “Godin”, klinkt het. “Je bent adembenemend”, gaat het verder. “Wat een lichaam”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om zelf eens te kijken naar het bewuste beeld.