Jacques Vermeire en dochter Julie imponeren met dansje: “Jullie zijn zoooooo leuk!” (video)

Dat Jacques Vermeire én dochter Julie een aardig beentje kunnen dansen, wisten we al.

Maar dat wil niet zeggen dat hun danskunsten niet nog een keer getoond mogen worden. Op Instagram deze keer, waar Julie 271.000 volgers heeft en Jacques er een goeie 132.000 op de teller heeft staan.

Meer dan genoeg kijklustigen dus! “Another one for the fans😂❤️. Geniet van het zonnetje allemaal🌞🌞”, staat er bij de video te lezen. En die bewuste fans? Die laten duidelijk van zich horen.

“Jullie zijn zoooooo leuk!”

Al snel stromen de eerste reacties binnen. En die zijn lovend! “Waarom zitten jullie niet in ‘Dancing with the stars’? Zalig is dit”, reageert Ingeborg. Jullie zijn zoooooo leuk”, gaat Dina Tersago verder. “Ik word hier meteen gelukkig van”, besluit een laatste volger nog. Kijk zelf maar even door op onderstaand prentje te klikken.