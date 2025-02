Deelnemer uit Spaanse ‘Temptation Island’ gaat door het lint wanneer hij zijn vriendin live ziet vreemdgaan (video)

Sensatie in ‘La isla de las Tentaciones’, de Spaanse versie van ‘Temptation Island’. Een man zag zijn vriendin daar via live beelden seks hebben met een andere man…

Ook in Spanje hebben ze ‘Temptation Island’ en ook daar is het verleidingsprogramma allesbehalve saai. Eén van de deelnemende koppels is Anita en Montoya. Op een bepaald moment kruipt Anita met een verleider in bed, maar ze weet niet dat de beelden live uitgezonden worden in de villa waar Montoya zit.

Spijt

Wanneer laatstgenoemde het overspel van zijn vriendin ziet gebeuren, draait hij helemaal door. Hij rent zelfs via het strand naar de vrouwenvilla waar het circus zich voltrekt. “Je gaat hier je hele leven lang spijt van hebben. Je hebt mij kapotgemaakt”, schreeuwt hij. Even later komt Anita naar buiten gerend. Haar tranen maken duidelijk dat ze spijt heeft van haar gedrag, al blijft de vraag of de kous daarmee af is voor Montoya…

La "Isla de las Tentaciones", el reality que todos piden que llegue a la Argentina 🙄



Se viralizó una escena de un reality español, en el que cinco parejas ponen a prueba su relación durante algún tiempo. Parece que a Montoya no le gustó la onda… https://t.co/8PSsMUvw1b — Rayo Media (@rayomediacom) February 5, 2025

Foto: X