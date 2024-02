‘BGT’-jurylid Amanda Holden poseert poedelnaakt voor verjaardag: “Natuurlijke schoonheid!” (foto)

‘Britain’s Got Talent’-jurylid Amanda Holden heeft een opvallende foto gedeeld naar aanleiding van haar verjaardag. Haar volgers overladen haar met complimenten. “Je bent zo’n inspiratie”, klinkt het onder meer.

Amanda Holden mag vandaag 53 kaarsjes uitblazen. Dat vierde ze door een prachtige naaktfoto te delen met haar meer dan twee miljoen Instagramvolgers. “Verjaardagskostuum… 53”, schrijft de sympathieke radiopresentatrice bij de Britse zender Heart erbij.

Complimenten

Het kiekje lokte meteen heel wat bewondering uit bij haar volgers. “Gelukkige verjaardag! Je ziet er goed uit”, “Gewoonweg adembenemend en mooi”, “Natuurlijke schoonheid!”, “Je bent zo’n inspiratie”, en “Zo mooi! Je ziet er 40 uit in plaats van 53”, lezen we onder meer in de reacties.

Foto: ITV