Mariah Carey signeert borsten van Rihanna: “Dit is legendarisch!” (video)

Iconisch moment tijdens de ‘Christmas Time Tour’ van Mariah Carey. Rihanna was daar van de partij en zorgde meteen voor heel wat bekijks.

Sensatie dinsdagavond in het Barclays Center in Brooklyn (New York). ‘All I Want For Christmas Is You’-zangeres Mariah Carey (55) gaf daar haar laatste kerstshow van het jaar, dus was het de ideale gelegenheid voor een klein extraatje. Daar zorgde een andere wereldster voor: Rihanna. De 36-jarige zangeres vroeg aan Carey om… haar borsten te signeren.

Legendarisch

Carey twijfelde geen seconde, onder luid gejuich van haar duizenden aanwezige fans. “Hey iedereen, Mariah Carey signeert mijn borsten. Dit is legendarisch”, riep ze. Daarna toonde ze het resultaat aan de overenthousiaste fans.

A Mariah Carey autografando o peito da Rihanna, omg! pic.twitter.com/W83t3WzmSR — FEИTY (@augusxttto) December 18, 2024

Foto: X