WOW: ‘Temptation’-Angela trotseert ijskoud water (video)

Angela, die velen nog kennen van haar deelname aan ‘Temptation Island’, weet haar fans te verbazen.

Op Instagram doet de dame het lang niet slecht. En dan drukken we ons nog zacht uit! Maar liefst 125.000 volgers heeft ze op het populaire sociale netwerk. Regelmatig toont ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven.

Dat was onlangs niet anders toen ze onderstaande video op haar pagina plaatste. Zo zien we Angela een ijskoud ‘bad’ nemen. Ook haar broer Angelo is van de partij. “Nu kan ik zo vaak als ik wil ijsbadjes nemen 🥹. En ik hoef er zelf geen ijsblokjes in te steken”, schrijft ze bij de video.

“Goeie genen!”

Razendsnel stromen de lovende reacties binnen. “Welke goeie genen hebben jullie”, klinkt het. “Als ik dat zo zie, wil ik mijn winterjas aantrekken 🤣🧥”, gaat het verder. “Mij niet gezien 😂”, besluit een laatste volger nog. Tijd dus om eens te kijken naar wat ‘Temptation’-Angela juist gedeeld heeft.