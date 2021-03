Ze zijn nog met z’n zevenen, en ook Vincent is nog steeds in de running om het hart van Elke Clijsters te veroveren in ‘De Bachelorette’. Heel wat kijkers vinden het echter vreemd dat Elke hem in het programma houdt.

Het begint steeds spannender te worden in ‘De Bachelorette’, waarin Elke Clijsters op zoek gaat naar de liefde van haar leven. Django blijft nog steeds de grootste kanshebber, hoewel hij de hete adem van Ivan en Wouter in zijn nek voelt. Maar ook Devlin, Jeroen, Gertjan en – jawel – Vincent doen hun uiterste best om de aandacht van Elke op te eisen.

Haantje-de-voorste

Vooral het feit dat Vincent nog steeds een kans maakt, doet de wenkbrauwen van heel wat kijkers fronsen. De 36-jarige accountmanager uit Zemst toonde zich tijdens zijn date met Elke niet bepaald van zijn mooiste kant door te roddelen over enkele kandidaten. “Elke slaat toch wel de tennisbal mis als ze voor Vincent kiest”, “Ik snap écht niet wat ze in die Vincent ziet?”, “Ik vind hem echt irritant, zo’n haantje die nogal vol is van zichzelf”, “Dat is echt een blaaskaak. Dat ze die nog niet heeft weggestuurd?!”, klinkt het onder meer op Twitter.

Voor het entertainment

Sommigen denken dat de programmamakers hem er bewust in laten voor de sensatie. “Waarom Vincent er nog is? Mijn mening: hij wordt week na week meegenomen want hij is een interessant figuur voor spraakmakende televisie”, lezen we.

‘De Bachelorette’ is elke donderdag om 20u30u te bekijken op Play4 en GoPlay.be

Me neither. Urgh, ik vind hem echt irritant, zo’n haantje die nogal vol is van zichzelf. #debachelorette — Caitlin (@caitje1d) March 25, 2021

Elke slaat toch wel de tennisbal mis als ze voor Vincent kiest #debachelorette — Xandra (@xandratjeuh) March 25, 2021

Dat is echt een blaaskaak hé, dat ze die nog niet heeft weggestuurd??? — SandraLaPomme (@SandraLaPomme) March 25, 2021

Dat zit er ook weer in — Jeffrey (@JeffreyBoon) March 26, 2021

“De perfecte instagram foto maken”



Misschien dat ze toch gewoon best voor Vincent kan kiezen.#debachelorette — Kat Leenaerts (@KLeenaerts) March 25, 2021

En waarom blijft Elke kiezen voor hem #debachelorette https://t.co/znzaqGFiSh — Daims (@declerckdaims) March 25, 2021

