Het interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey deed op z’n zachtst gezegd heel wat oren klapperen. Het stel trok dan ook een blik sappige verhalen open over het Buckingham Palace en hun leven daar. We zetten de opvallendste ontboezemingen op een rij.

Het interview vond plaats in Montecito in Californië, in de perfect onderhouden tuin bij het huis van Harry en Meghan. Omgeven door grote bomen en planten en een enkel bloemstuk op de houten tafel, zit het stel, evenals Oprah, in riante houten stoelen. De perfecte setting om eens flink uit de doeken te doen over Buckingham Palace, de royals en hun leven daar. Al was er ook ander nieuws.

1. Komst van een baby girl

Het tweede kind van prins Harry en de hertogin van Sussex, Meghan Markle, wordt een meisje. Het echtpaar heeft al een zoontje, Archie, die in mei twee jaar wordt. “Ik ben gewoon dankbaar”, aldus prins Harry. “Een jongen en een meisje, wat kan men meer willen”. De baby wordt in de zomer verwacht.

Ze willen het ook bij twee kinderen houden, klonk het nog. Eind vorig jaar vertelde Meghan nog in een interview met de New York Times dat ze een miskraam heeft gehad.

2. Stiekem eerder getrouwd

Het stel is eigenlijk al eerder getrouwd dan dat iedereen tot nu toe wist. De bruiloft van Prins Harry en Meghan Markle op 19 mei 2018 in St George’s Chapel is alweer bijna drie jaar geleden, maar de echte I do’s wisselden ze drie dagen ervoor uit.

Drie dagen voor onze bruiloft trouwden we al. Niemand weet dit, maar we belden de aartsbisschop en we zeiden dat dit ding, dit spektakel, voor de wereld zou zijn. “Maar we wilden dat onze verbintenis tussen ons zou zijn.” Een hele intieme ceremonie dus. “De geloften die we hebben zijn ingelijst in onze kamer, en zijn slechts gezegd tussen ons tweeën in onze achtertuin met aartsbisschop Canterbury en dat was het… we waren met z’n drietjes.”

3. Vragen naar huidskleur Archie

Volgens Meghan waren zorgen over hoe donker de huidskleur zou zijn van het zoontje van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Meghan vertelde dat het onderwerp ter sprake kwam toen er gesproken werd of Archie de titel prins zou krijgen. “Tijdens mijn zwangerschap werd erover gesproken dat hij geen beveiliging zou krijgen en geen titel en er waren zorgen en gesprekken over hoe donker zijn huid zou zijn bij geboorte.”

Ze vulde aan dat de gesprekken niet met haar werden gevoerd maar met haar man Harry. Markle wilde ondanks aandringen van Oprah niet benoemen om welke leden van het koningshuis het ging. “Dat zou zeer beschadigend zijn.” Ook Harry zweeg over het gesprek met het ongenoemde familielid. “Dat gesprek ga ik niet delen. Het was ongemakkelijk, het raakte me.”

Oprah vroeg of het een probleem zou zijn als het kindje “te donker zou zijn”, antwoordde Meghan dat ze er niet heeft kunnen doorvragen, “maar die aanname lijkt me juist.”

4. Meghan overwoog zelfmoord

Het ging slecht met Meghan toen ze in het Verenigd Koninkrijk woonde. Ze ging gebukt onder mentale problemen en wilde hulp zoeken, maar daar stak “het instituut” een stokje voor. Het zou “geen goede looks” zijn voor het paleis.

Ze legde ook uit dat ze als vrouw van een prins niet zomaar op eigen houtje naar een ziekenhuis kon gaan. “Dat gaat gewoon niet. Ik kon geen Uber bestellen in het paleis, zo werkt het gewoon niet. Je levert alles in: mijn paspoort, mijn rijbewijs, mijn sleutels.”

5. Niet Kate,maar Meghan moest huilen

De schoonzussenverstandhouding tussen Kate en Meghan is nooit heel goed geweest, iets wat ook breed werd uitgemeten in de pers. Volgens Meghan was het verhaal dat ze Kate aan het huilen had gemaakt een keerpunt. Dat verhaal werd in 2018 door de tabloids naar buiten gebracht, enkele maanden na het huwelijk. Een ruzie zou zijn ontstaan over het jurkje dat Kates dochter zou dragen tijdens de bruiloft.

Markle stelt in het interview dat het juist andersom was: Kate maakte háár aan het huilen na een meningsverschil. “Ik had graag gezien dat Kate het verhaal had gecorrigeerd.” Kate maakte uiteindelijk haar excuses met een bloemetje en een kaartje, vertelde Meghan.

