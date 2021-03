We zijn intussen vier afleveringen ver in het zesde seizoen van ‘Blind Getrouwd’. Of de koppels getrouwd zullen blijven, weten we nog lang niet, maar Christophe – die vorig jaar deelnam aan het programma – doet alvast een pronostiek.

Tussen het ene koppel zien we al wat meer vonken en vuur dan bij het andere, maar de weg is nog lang. De vier koppels vertoeven in het programma op huwelijksreis en leren elkaar beter en beter kennen. Kunnen we al een gokje doen wie getrouwd blijft of niet?

Twijfelaars

Christophe Ramont, die in de vorige editie tevergeefs gekoppeld werd aan Nick, heeft zich er op Instagram aan gewaagd. Hij geeft Nathalie en Dennis 70 procent slaagkans. Begrijpelijk, want hoewel Dennis duidelijk zijn muze heeft gevonden, kan Nathalie zich nog niet volledig openstellen naar hem. Dat kan uiteraard nog wel komen.

Davy en Hanne hebben volgens Christophe evenveel kans om getrouwd te blijven. Spraakwaterval Hanne wacht nog steeds tot Davy volledig zichzelf kan zijn en net wat spontaner wordt. De tijd zal het zeggen.

Floppers en toppers

Veerle en Sven zijn voor Christophe dan weer gebuisd: 40 procent slaagkans. Kunnen we eveneens begrijpen, want Veerle maakte al duidelijk dat zij hun relatie niet verder ziet gaan dan een vriendschap. En zelfs dan beginnen de ergernisjes zich op te stapelen…

Candice en Marijn, daarentegen, lijken voor elkaar gemaakt. Christophe geeft hen een slaagpercentage van maar liefst 90. Humor, flirten, spontaniteit… Ze vinden zowat alles bij elkaar. Als daar (nu al) maar geen kindjes van komen!

