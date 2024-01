Danira Boukhriss toont bolle buik: “Wat ben je mooi zwanger!” (foto)

Journaliste en presentatrice Danira Boukhriss trok de aandacht op de Kastaars! door de focus op haar bolle buik te leggen. “Je straat alsof je de hele wereld aankan”, klinkt het op sociale media.

Danira Boukhriss was afgelopen zaterdag één van de opvallende aanwezigen op de Kastaars!. Een tijdje geleden maakte ze bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje met acteur Ward Kerremans. De 33-jarige brunette flaneerde in een elegante blauwe jurk die haar buikje niet meer kon verbergen. “De Kastaars samen met mijn Kastaartje”, knipoogt ze bij het kiekje.

Genieten van zwangerschap

In de reacties wordt Danira overladen met complimenten. “Zo mooi! Genieten en blijven genieten want het gaat allemaal zo rap”, “Prachtig in dat kleedje”, “De knapste”, “Wat ben je mooi zwanger! Je straat alsof je de hele wereld aankan. Herkenbaar. Heerlijk die baby in de buik”, en “Lieve meid, je ziet er schitterend uit! La Mama”, lezen we onder meer.

Foto: Instagram