Paris Hilton daagt Instagram uit met GEWAAGDE foto’s: “Hedendaagse Marilyn Monroe!”

Dat Paris Hilton populair is op sociale media, verbaast niemand nog.

Met maar liefst 26.3 miljoen volgers op Instagram doet ze het ginds namelijk bijzonder goed. Met de nodige regelmaat deelt ze dan ook nieuwe én oude plaatjes op haar pagina. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaand fotoalbum aan haar fans toonde. Zo zien we de dame onder andere in doorschijnende lingerie poseren. “The 2000s called… They said it’s time for an iconic #TBT 🔥💘”, voegt ze toe aan de prentjes. Haar fans reageren haast meteen en zijn meer dan lovend over wat ze nu weer juist te zien krijgen.

“Hedendaagse Marilyn Monroe!”

In geen tijd stromen de reacties binnen. “Hedendaagse Marilyn Monroe”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Zo heet”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk zeker op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.