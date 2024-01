Kaat Bollen straalt in doorzichtige lingerie: “Complimenten voor de durf die je toont” (foto)

Kaat Bollen heeft een prachtige foto gedeeld waarop ze op artistieke wijze poseert. “Wat een foto en wat een vrouw!”, klinkt het unaniem in de reacties.

Enkele jaren geleden werd Kaat Bollen door de Psychologencommissie op de vingers getikt omdat ze door sexy foto’s van zichzelf te delen volgens hen de waardigheid van haar beroep had aangetast. Een beslissing die voor een kleine storm zorgde, niet in het minst bij Kaat zelf, die uit onvrede vervolgens haar titel van psycholoog afstond.

Kracht van seksualiteit

De 38-jarige seksuologe laat het echter niet aan haar hart komen en liet zich op artistieke manier fotograferen in doorschijnende lingerie. “Yes, I’m bringin’ sexy back! Maar dat is niet altijd zo geweest! Gek hè, want van een seksuologe denkt men dat ze altijd een seksbeest is dat elk weekend in de lampen hangt. Not. Geloof me: eerst twins én dan de psychologencommissie op uw dak, dat komt uw zin in seks niet ten goede. Arme man van mij. Maar vooral ook: arme ikke. Want ik sta pas echt in mijn kracht als ik ook echt in mijn seksualiteit sta. En daar sta ik terug! (En ik lig er ook terug, ja!) Is het te zien?”, schrijft ze erbij.

Vuur en verzachting

In geen tijd stromen de lovende reacties binnen. “Prachtige foto! En ja, onze seksuele energie is zo sterk, zo mooi. Het creëert, het geeft vuur én verzachting, mooi dat je het weer vindt!”, “Complimenten voor de durf die je toont”, “Wat een foto en wat een vrouw!”, “Schoonheid”, “Wat een beeld”, “Heerlijke foto! Je voelt de seksuele energie er vanaf stralen”, en “Wauw! Knap!”, aldus haar volgers.

Foto: Instagram