Een smsje, twee spraakberichtjes via Whatsapp, een antwoord op je Instagramstory en een ellenlange conversatie in de groepschat op Messenger. Stapelen de ongelezen berichtjes zich op en mis je vaak de energie om iets te openen? Nee, je bent geen slechte vriend(in): online communiceren is voor velen iets vermoeiends.

Doordat we nog steeds zo veel mogelijk in ons kot en binnen onze bubbel blijven, zoeken we vaak online naar contact. Een tweet, een kort chatberichtje, een Instagrampost: alles is goed om een conversatie te beginnen. Toch merken velen minder zin te hebben om dag in dag uit te antwoorden op die berichten. Hoe komt dat?

Te veel prikkels

“Eigenlijk is het helemaal niet zo opmerkelijk dat we nu minder snel antwoorden of minder op sociale media zitten”, vertelt Vicky Franssen, experte in onlinecommunicatie (Arteveldehogeschool), bij Radio 1. Volgens haar spenderen we meer tijd op sociale media tijdens werkdagen, wanneer we wachten op de trein, de bus of een avondactiviteit. Nu vallen een groot deel van die zaken weg. “Nu het werk zich ook vooral digitaal afspeelt, spenderen we veel tijd aan het scherm, met veel prikkels tot gevolg”, aldus Franssen.

Bescherming tegen onszelf

De experte legt uit dat die digitale prikkels ons kunnen uitputten en ons stress bezorgen. “Dat blijkt uit eerder onderzoek. Mensen gaan dat over het algemeen spontaan corrigeren.” Wanneer het ons te veel wordt, gaan we dus meldingen afzetten, onze smartphone aan de kant leggen en wat minder snel of helemaal niet reageren. Wie even geen antwoord krijgt van een vriend(in), hoeft dat in deze periode dus niet te snel persoonlijk te nemen.

me thinking about all the snaps, texts, and DMs i need to answer but can’t bc im too tired to actually reply to them pic.twitter.com/QVBUtoJ7HT — 51broccoli (@gyalalmighty) January 23, 2019

