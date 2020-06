Samen met haar dochtertje Lima bracht ze een bezoek aan de kapper.

En dat haar oogappel ook daar een hongertje kan hebben, hoeft niet te verbazen. “Ze is zo chill, zelfs hier bij de kapper. Als ze me vragen: ‘Is die altijd zo rustig?’, antwoord ik blozend en super fier ‘Ja zenne’, terwijl ze uiteraard ook af en toe eens van haar gat maakt als ze een hongertje heeft”, klinkt het op Instagram.

“Hoe heerlijk is dat borstvoeden trouwens?”, vraagt Nathalie zich luidop af. “Ik had me er zo op verheugd en het is alles en meer van de zaligheid die ik me erbij had voorgesteld”, gaat Meskens verder.

Pijn

Zoals dat wel vaker gebeurt had ook Nathalie de eerste weken last van pijn aan haar tepels. “Maar als de pijn eenmaal weg is… Ik kan al wel janken bij het idee dat er een moment komt dat dit ooit stopt”, laat ze weten.

Ook over het gemak van borstvoeding kunnen geven is Nathalie meer dan lovend. “Hoe gemakkelijk is dat? Altijd eten en drinken bij op perfecte temperatuur”, sluit ze af.

Foto: BELGA