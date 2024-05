Chrissy Teigen waagt zich aan doorschijnende jurk: “Natuurlijke schoonheid” (foto’s)

Het Amerikaanse model Chrissy Teigen wordt overladen met complimenten op een jurk die ze onlangs droeg. “Een beetje te weinig verhullend voor mij, maar meid: je straalt”, klinkt het in de reacties.

Chrissy Teigen was onlangs te gast op de uitreiking van de Ace Awards in New York City. Het 38-jarige model en televisiepersoonlijkheid opteerde voor een excentrieke, doorzichtige jurk van het Amerikaanse modemerk Cult Gaia, dat tevens de prijs kreeg voor ‘Design Innovation’.

Natuurlijke schoonheid

Teigen deelde enkele foto’s ervan op Instagram, waar haar 42,5 miljoen volgers lovend reageren. “Prachtige jurk, je ziet er fantastisch uit!”, “Natuurlijke schoonheid”, “Een beetje te weinig verhullend voor mij, maar meid: je straalt”, “Onvoorstelbaar knap”, en “Deze jurk is dromerig en hij staat je heel goed”, klinkt het onder meer in de reacties.

Klik hieronder op het pijltje naar rechts om alle foto’s te bekijken.

Foto: Instagram