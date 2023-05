Chef Sofie Dumont poseert naakt in bad: “Schoonheid!” (foto’s)

Met zo’n 134.000 volgers doet chef Sofie Dumont het lang niet slecht op Instagram.

Op het populaire sociale netwerk deelt ze steevast heerlijke recepten. Maar recent was dat toch even anders. Zo pakt ze nu uit met twee opvallende naaktfoto’s. Die deelt ze echter niet zomaar. “Mama zijn is de meest pure vorm van liefde, maar is ook jezelf en je lijf graag zien. Het heeft me als vrouw zoveel verrijkt en geleerd om mezelf te accepteren zoals ik ben. Go check your boobs ladies and love them”, plaatst ze bij onderstaand album.

“Schoonheid!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Skwon meiske! 🔥”, aldus Niels Destadsbader. “Mooie boodschap en mooie foto”, gaat het verder. “Schoonheid”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om nog een tweede foto te zien.