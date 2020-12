De nieuwe media lijken langzaamaan de traditionele media over te nemen. Zo krijgen ook TikTok-supersterren Charli en Dixie D’Amelio hun eigen realityreeks.

‘The D’Amelio Show’ zal volgend jaar verschijnen op streamingdienst Hulu en acht afleveringen tellen. Charli is met haar 16 jaar het jongste, maar belangrijkste familielid. Ze is met ruim 100 miljoen volgers de populairste TikTokker ter wereld.

2021 is going to be BIG The D’Amelio Show will premiere in 2021, only on Hulu. @charlidamelio @dixiedamelio @heididamelio @marcdamelio pic.twitter.com/IYM5tzO51q

— Hulu (@hulu) December 18, 2020