Het nieuwe seizoen van de populaire serie The Crown is voortaan te zien op Netflix. Vrienden van prins Charles en prins William zelf zijn echter niet bepaald blij met het nieuwe seizoen. De Netflix-serie zou volgens hen “trollen met een Hollywood-budget”, schrijft Mail Online.

The Crown gaat over het Britse koninklijk huis, vanaf dit seizoen is ook Diana Spencer te zien in de serie. Dat feitje alleen al zorgde voor de nodige ophef. De vrienden van de oudste zoon van koningin Elizabeth hebben nu een “zinderende aanval op de show losgelaten”, schrijft de website.

“Dit is drama en amusement voor commerciële doeleinden, zonder rekening te houden met de feitelijke betrokkenen die hiermee uitgebuit worden”, vertelde een bron aan de website. “In dit geval gaat het over dingen die 25 of 30 jaar geleden in zeer moeilijke tijden zijn gebeurd.” Volgens diezelfde bron hebben de makers van The Crown geen rekening gehouden met de gevoelens van de betrokkenen hebben gehouden. “Dat is niet juist of eerlijk, vooral niet als zoveel dingen die worden afgebeeld niet de waarheid vertegenwoordigen.”

Prins William ‘not amused’

Volgens de bron is ook prins William, de zoon van Charles en Diana, niet blij met hoe zijn ouders neer worden gezet in de serie. “Hij heeft het gevoel dat zijn beide ouders worden uitgebuit en op een niet realistische en simplistische manier worden afgeschilderd, om geld te verdienen.”

In de serie wordt het huwelijk van Prins Charles met de overleden prinses Diana – en hun problemen – breed uitgemeten. Zo zijn Diana’s worsteling met boulimia en Charles’ affaire met Camilla Parker Bowles belangrijke onderwerpen. Prins Charles trouwde in 2005 met Camilla, zij zijn nog steeds man en vrouw.

