Britney Spears leeft zich in bikini uit op het strand (foto’s)

Hoe zou het nog met zangeres Britney Spears zijn?

Da’s een vraag die haar meer dan 42.1 miljoen volgers op Instagram zich niet té vaak moeten stellen. Geregeld deelt Britney ginds namelijk updates uit haar dagelijkse leven. Zo zien we hoe de zangeres het onlangs duidelijk naar haar zin had op het strand. Op onderstaande beelden poseert de dame namelijk in bikini op een paard. Wat haar fans van de beelden vinden, kunnen we niet met zekerheid zeggen. Britney heeft namelijk de mogelijkheid om commentaar te geven op haar posts uitgeschakeld. Al durven we vermoeden dat velen blij zullen zijn om te zien dat Spears zich amuseert.

“De eerste keer op een paard op het strand!”

Bij een video waarop we Britney uitbundig zien dansen, geeft ze nog een woordje uitleg over haar avontuur op het strand. “De eerste keer op een paard op het strand. Het was zeker spannend! Ik heb me nog nooit zo levendig gevoeld”, laat ze weten. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen! En druk waar mogelijk op het pijltje naar rechts om meer plaatjes te zien.