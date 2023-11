Britney Spears doet opvallend dansje in bikini (video)

Op Instagram pakt zangeres Britney Spears weer uit met een nieuwe video.

Met maar liefst 42.7 miljoen volgers mag Britney zich gerust populair noemen op het sociale netwerk. Geregeld deelt ze ginds dan ook gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was ook recent niet anders, toen ze onderstaand filmpje op haar pagina plaatste. Zo zien we Britney Spears in bikini dansen. Ook komt er even een man in beeld. Het zou volgens ‘The Daily Star’ gaan om Cade Hudson, de manager van Britney.

Wat fans van de zangeres van de nieuwe video vinden, kunnen we niet exact zeggen. Spears laat het namelijk niet toe om te reageren op haar posts. Wel zien we dat de beelden in geen tijd 112.450 likes hebben weten te verzamelen. Vermoedelijk valt het dansje van Britney dus in de smaak. Kijk maar: