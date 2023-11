Kaat Bollen neemt selfie in doorzichtige outfit: “Knap!” (foto)

Op Instagram pakt Kaat Bollen uit met een nieuwe selfie.

Met maar liefst 27.200 volgers doet Kaat Bollen het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. En dan drukken we ons nog zacht uit. Met de nodige regelmaat deelt ze ginds dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was recent niet anders, toen ze onderstaande foto op haar pagina plaatste. Zo zien we de seksuologe poseren in een doorzichtig bovenstukje.

“Een bijschrift over looking forward ofzo? Geeeen idee…. Ik weet enkel dat ik eigenlijk nog een (mini)topje onder dit bloesje heb aangetrokken om de goede orde te bewaren… En dat ik hoop dat mijn dochter later die reflex niet gaat hebben… Dat ze eerder iets extra uit doet i.p.v. aan.. Want stiekem hebben wij wonderlijke lijfkes die niet verstopt moeten worden… ✨✨✨”, voegt ze zelf toe als uitleg. En haar fans? Die hebben ook wat te vertellen, zo blijkt.

“Knap!”

In geen tijd stromen de reacties nu binnen. “Knap”, klinkt het. “Gelijk heb je”, gaat het verder. “Nice”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen.