‘Baywatch’-ster Pamela Anderson poseert in geel badpak op strand: “Adembenemend!” (video)

Dat actrice Pamela Anderson nog steeds razend populair is, bewijst de vrouw op Instagram.

Op haar eigen pagina heeft de 55-jarige Pamela zo maar liefst 2.7 miljoen volgers. Da’s lang niet slecht! En ook op andere accounts passeert ze soms de revue. Zo zien we op de pagina van ‘Frankies Bikinis’ een leuk filmpje. Op de beelden zien we Pamela Anderson poseren op het strand in een knalgeel badpak. De link met haar vroegere acteerwerk in ‘Baywatch’ wordt uiteraard snel gelegd.

“Adembenemend!”

Op lovende reacties moest het kledingmerk niet lang wachten. “Adembenemend”, klinkt het. “Een godin, zoals altijd”, gaat het verder. “Een icoon én een geweldig persoon”, besluit een laatste fan nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens naar de bewuste video te kijken.

Extra foto’s onder de video!