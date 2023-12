Andy Peelman deelt droevig nieuws: “Bedankt om áltijd aan mijn zijde te staan”

Andy Peelman heeft afscheid moeten nemen van zijn hond Barry, die aan zijn zijde te zien was in ‘De Buurtpolitie’. «Je was dé ster van het programma», klinkt het.

Jarenlang vertolkte Andy Peelman de rol van inspecteur Koen Baetens in ‘De Buurtpolitie’, waarin hij voortdurend vergezeld werd van zijn politiehond Barry, een Mechelse herder. De 40-jarige acteur deelde op Instagram dat Barry overleden is. «Maat. Collega. Partner in crime. Bedankt om áltijd aan mijn zijde te staan. Bedankt om het voor mij op te nemen wanneer er niemand anders was. Bedankt om mijn luisterend oor te zijn. Je was dé ster van het programma. We’ll meet again, soon… BARRY out», schrijft Andy.

Zijn volgers leven met hem mee en overladen hem met steunberichten. «Och nee, dit doet pijn! Sommige mensen begrijpen niet hoe graag een dier gezien kan worden. Heel veel sterkte en moed!», en «O jee wat een verlies… ze laten zo’n leegte achter. Dat is omdat ze je leven zo ‘vol’ gemaakt hebben. Veel sterkte. Ergens voorbij de regenboog loopt zich nu de pootjes van onder zijn lijf. Jullie zien elkaar terug, later», lezen we onder meer in de reacties.





