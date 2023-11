Jennifer Lopez deelt nieuwe lingeriefoto: “Zo elegant!”

Op Instagram weet Jennifer Lopez haar fans weer te verbazen.

De zangeres is razend populair op het sociale netwerk. Ook haar merk ‘JLO BEAUTY’ doet het met 1 miljoen volgers lang niet slecht. Geregeld passeert Jennifer Lopez ginds dan ook de revue. Dat was recent niet anders, toen onderstaande foto op de bewuste pagina verscheen. We zien de dame in lingerie poseren. “Krijg die gloed van kop tot teen”, staat er beknopt bij het prentje. En haar fans? Die hebben duidelijk wel wat meer te vertellen, zo blijkt…

“Zo elegant!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Zo elegant”, klinkt het. “Je straalt”, gaat het verder. “Perfectie”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En we voegen nog een extra foto van J.Lo in een elegante jurk toe! Want waarom ook niet, hé?