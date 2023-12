VTM-journaliste Hannelore Simoens heeft een foto gedeeld waarop haar bolle buikje te zien is. «Prachtig, moeder en kind!», klinkt het in de reacties.

In september maakte Hannelore Simoens bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Het wordt een meisje dat uitgerekend is voor volgende maand. In het magazine Feeling poseert ze met blote buik. «Ik hou van avontuur en ik probeer het nakende ouderschap als dusdanig te zien. Ik kijk ernaar uit om me de komende maanden te focussen op die nieuwe liefde. Maar het gaat me deugd doen om weer volop aan het werk te gaan. Ik wil niet dat mensen me enkel zien als mama, mijn job is mijn passie. Bovendien wordt het politiek een boeiend jaar», doelt ze op de verkiezingen.

Bewondering

Haar volgers steken hun bewondering niet onder stoelen of banken. «Wow, zooooo mooi», «Knap en klassevol», «Wow… topmodel», «Prachtig, moeder en kind!», en «Mooie foto van jou, knapperd», klinkt het onder meer in de reacties.





Lees ook

vtm-journaliste-hannelore-simoens-ik-ben-niet-biseksueel-maar-ik-ben-wel-benieuw

Alles wat je echt wilt weten vind je op Metrotime.be

Dit artikel verscheen eerst op Metro: https://www.metrotime.be/nl/showbizz/zwangere-hannelore-simoens-deelt-foto-van-buik-ik-wil-niet-dat-mensen-me-enkel-zien-als-mama