Alina Churikova is te bewonderen in een prachtige shoot die ze deelde op Instagram. Haar volgers overladen het “kunstwerk” met superlatieven.

Met haar 21 lentes was Alina Churikova dit jaar de jongste mol ooit. Jolien ontmaskerde haar en mocht naar huis met 22.835 euro.

Bewondering

Intussen heeft Alina niet stilgezeten. De Kempense met Kazachse roots houdt duidelijk van fotografie en poseert zelf in een knappe naaktshoot, zo zien we op Instagram. Haar volgers steken hun enthousiasme niet onder stoelen of banken. “Mooi kunstwerk”, “Amai, zo schoon”, “WOW! Heel mooi, Alina” en “Ongezien, super knap!”, lezen we onder meer in de reacties.

