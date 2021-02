Na het succes van ‘Black’ in 2015, de verfilming van de gelijknamige roman, gaat het bekende regisseursduo Adil & Bilall opnieuw in zee met auteur Dirk Bracke voor de bewerking van zijn roman ‘Straks doet het geen pijn meer’.

Op 15-jarige leeftijd schreef Adil een handgeschreven brief aan de bekende jeugdschrijver, waarin hij hem zijn filmdromen als regisseur toevertrouwde en de hoop ‘Straks doet het geen pijn meer’ ooit te kunnen verfilmen. Een brief die Dirk Bracke altijd is bijgebleven.

“Ik heb die brief van Adil zelfs nog steeds thuis liggen. Hij was als jonge knaap al zo innemend en ik heb hem in die tijd ook teruggeschreven. Uiteraard had ik toen nog geen idee dat net die jongen tien jaar later met zijn kompaan Bilall mijn boek ‘Black’ zo knap zou verfilmen en daarna de wereld zou veroveren. ‘Straks doet het geen pijn meer’ is van de ruim veertig boeken die ik schreef mijn persoonlijke favoriet en dat het in goede handen is van deze twee getalenteerde heren is een understatement”, aldus Bracke.

Opnames in 2022

De film wordt geschreven door Bulle Decarpentries en Adil El Arbi. De opnames staan gepland voor 2022. De film wordt geproduceerd door 10.80 Films (‘Dode Hoek’, ‘Ghost Tropic’) in coproductie met A Team Productions (‘Patser’, ‘Torpedo’), Los Morros en Les Films du Fleuve van de gebroeders Dardenne.

