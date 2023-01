Actrice Salma Hayek verbaast fans met sexy jurk: “Enorm knap!” (foto’s)

Dat beroemdheden voor de Golden Globes hun beste outfit aantrekken, is al lang geen geheim meer.

Ook actrice Salma Hayek wist iedereen op 11 januari te verbazen met haar meer dan sexy jurk. “Ik wou dat ik jullie kon vertellen dat ik met het vliegtuig uit Europa aankwam, zo wakker werd en gemakkelijk in een jurk gleed. Maar in werkelijkheid was er een ‘schoonheidsleger’ van bekwame soldaten voor nodig om me klaar te krijgen voor de rode loper van de Golden Globes gisteravond”, geeft ze eerlijk toe.

“Enorm knap!”

Hayek deelde zelf enkele foto’s van haar outfit op Instagram. En haar fans? Die zijn duidelijk onder de indruk. “Enorm knap”, klinkt het. “Adembenemend, zoals altijd”, gaat het verder. “Mijn favoriete jurk”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd, denken we dan, om eens een kijkje te nemen. En druk op het pijltje naar rechts om meer beelden te zien.