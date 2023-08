Actrice Natali Broods deelt bikinifoto: “Elegantie!”

Op Instagram deelt Natali Broods een zomerse foto!

Met maar liefst 16.400 volgers doet de actrice, die velen kennen van haar acteerwerk in ‘Déjà Vu’ en ‘Tabula Rasa’, het lang niet slecht op het populaire sociale netwerk. Sporadisch deelt ze dan ook nieuwe beelden uit haar dagelijkse leven op haar pagina. Zo pakte ze recent uit met onderstaande foto. Daarin zien we Natali in bikini genieten aan het zwembad. “I ❤️ Italy”, voegt ze zelf kort toe. Maar haar fans? Die hebben ook wel wat te zeggen over wat ze juist te zien krijgen.

“Elegantie!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Elegantie”, klinkt het. “Prachtig”, gaat het verder. “Hoeveel schoonheid kan een mens verdragen?”, vraagt een laatste volger zich nog luidop af. Hoog tijd dus, denken we dan, om zelf eens een kijkje te nemen!