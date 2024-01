Actrice Halle Berry verbaast fans met sexy outfit: “Wauw!” (foto)

Ook Halle Berry is stijlvol aan het nieuwe jaar begonnen!

Met maar liefst 8.6 miljoen volgers is de actrice razend populair op Instagram. Ginds pakt ze dan ook geregeld uit met gloednieuwe beelden uit haar dagelijkse leven. Dat was op de eerste dag van 2024 niet anders. Zo zien we Halle Berry namelijk poseren in een wel erg sexy outfit. “Heelllllloooooo 2024”, voegt ze toe aan het prentje. En haar fans? Die zijn er snel bij om positieve commentaren te geven!

“Wauw!”

In geen tijd stromen de lovende reacties nu binnen. “Wauw”, klinkt het. “Die outfit staat je beeldig”, gaat het verder. “Geweldig”, besluit een laatste volger nog. Hoog tijd dus om eens een kijkje te nemen!