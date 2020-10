De Waalse regering zal er tijdens het Overlegcomité van deze vrijdag op aandringen om zo ver als mogelijk in lockdown te gaan. Dat heeft Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) op woensdag verklaard tijdens een debat over de coronacrisis in het Waals parlement.

“Wij menen dat er in de loop van de komende dagen sterkere maatregelen moeten komen richting een grotere lockdown”, stelde Di Rupo in het Waals parlement in Namen. Hij herinnerde eraan dat Wallonië zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en bijkomende maatregelen heeft getroffen na het Overlegcomité van vorige vrijdag.

In Wallonië geldt er sinds vorig weekend bijvoorbeeld een strengere avondklok van 22 tot 6 uur ’s ochtends, mag je enkel alleen gaan winkelen en is afstandsonderwijs ook voor eerstejaars verplicht in het hoger onderwijs.

Samen communiceren

Di Rupo leek ook uit te halen naar de weinig gecoördineerde aanpak van en communicatie over de coronacrisis. “In een ideale wereld zou het beter zijn samen te communiceren”, klonk het. “Maar we leven niet in een ideale wereld en we hebben onze verantwoordelijkheid genomen.” Di Rupo vergadert deze middag digitaal met premier Alexander De Croo (Open Vld) en de andere ministers-presidenten. Hij overlegt tevens vandaag met zijn ministers over strengere maatregelen. Lees ook: Steven Van Gucht: “Er zijn nu meer ziekenhuisopnames dan tijdens piek van eerste golf”

