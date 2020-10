De coronacijfers doen het momenteel slechter dan tijdens de eerste golf in maart. Viroloog Steven Van Gucht roept op om de nieuwe maatregelen nu al op te volgen en niet te wachten tot vrijdag.

De piek van de eerste golf werd bereikt op zaterdag 28 maart. Op die dag werden er 1.702 nieuwe besmettingen vastgesteld en werden er 629 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Vandaag schommelt het gemiddeld aantal besmettingen rond de 14.000 per dag. Dat is veel meer dan tijdens de eerste golf, en nu zijn er ook meer ziekenhuisopnames dan tijdens de piek van de eerste golf. “Alle indicatoren staan op rood. Gisteren waren er 689 ziekenhuisopnames op één dag. Dat is een stuk hoger dan tijdens de eerste golf toen de piek van 629 opnames werd bereikt op 28 maart. En de opnames blijven momenteel verder stijgen”, vertelde Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Niet wachten met volgen van maatregelen

Hij benadrukt dat we de bijkomende maatregelen die dinsdagavond werden aangekondigd dus best nu al opvolgen. “Elke maatregel vraagt minimum tien dagen tijd vooraleer hij een effect heeft op de ziekenhuizen. Geraak dus niet ontmoedigd als de cijfers nog niet onmiddellijk dalen ondanks dat we al een hele tijd inspanningen leveren en op ons gedrag letten. Zeker nu telt elke dag om de piek van de ziekenhuisopnames af te vlakken. Wacht dus niet met het volgen van de maatregelen, ook al gaan sommige pas vrijdag in. Wat we vandaag doen, heeft een enorme impact op de verwachte piek in november”, klinkt het.

Herfst helpt niet

Van Gucht begrijpt dat het moeilijk is voor iedereen, maar hoopt dat iedereen solidair is met elkaar, zeker ook omdat de herfst ons niet bepaald helpt. “Het is nu tijd voor begrip en solidariteit voor elkaar. Als we elkaar ook nu blijven steunen, gaan we het virus een tweede slag kunnen toedienen. Het is begrijpelijk dat veel mensen teleurgesteld zijn omdat de inspanningen die we hebben geleverd in het voorjaar en in de zomer niet hebben kunnen verhinderen dat we opnieuw een tweede golf meemaken. Deze periode is echter een van de moeilijkste van deze pandemie. In deze gure herfst gedijt het virus immers op zijn best. Het virus voelt zich nu als een vis in het water. Dit wordt onze belangrijkste beproeving om de controle over dit virus te herwinnen”, besluit hij.

