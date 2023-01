Elektrische of conventionele auto’s: Vlaanderen mengt zich in het debat

Over elektrische auto’s is er al veel gezegd en geschreven. Er zijn voorstanders van elektrische auto’s en er zijn op zijn zachtst gezegd ook tegenstanders. Voorstanders hebben het onder andere over de beperkte onderhoudskosten, terwijl tegenstanders de dure batterijen en de aanschafkosten benadrukken. Uiteindelijk is er maar een iets dat telt en dat is de totale kost van een elektrisch voertuig, de total cost of ownership. De Vlaamse overheid heeft daarom een vergelijkingstool gemaakt om zelf milieuvriendelijke en conventionele wagens met elkaar te vergelijken.

Elektrische auto is duurder in aanschaf

Het klopt inderdaad dat de aankoopprijs van een elektrische auto hoger ligt dan bij een conventionele wagen. Neem bijvoorbeeld de Audi Q4 e-tron, een nieuwe elektrische auto van Audi. Het gaat om een volledig elektrische auto met een helder design en een geaccentueerd zijsilhouet. En bovenal: een prijskaartje dat tussen 50.000 en 60.000 euro schommelt. Dat is natuurlijk niet niks, hoewel het elektrisch bereik van 520 km en de topsnelheid van 160 km/u veel goedmaakt.

Dat komt enerzijds door het feit dat de batterijen nog steeds erg duur zijn. Daarnaast spelen ook de R&D-kosten een rol. Als consument die vroeg instapt, betaal je een fors deel van de ontwikkelingskosten. Naarmate de tijd verstrijkt en er meer mensen kiezen voor een elektrische auto, verwacht men dat de elektrische auto in de toekomst wel goedkoper zal worden.

Voordelig laden, minder onderhoudskosten en minder slijtage

Experts benadrukken echter dat consumenten zich niet blind mogen staren op de aanschafprijs. Op verschillende andere punten is een elektrische auto net voordeliger. Een laadbeurt is bijvoorbeeld flink goedkoper dan een tankbeurt. De Vlaamse overheid gaat uit van ongeveer 7,5 euro per 100 km voor wie thuis laadt. Wie een openbare laadpaal gebruikt, is wel wat duurder af. Daarom is het een goed idee om thuis een laadpaal te laten installeren.

Daarnaast is het onderhoud van een elektrische auto veel eenvoudiger en goedkoper. Dat komt omdat een elektrische auto geen luchtfilter, bougies, oliefilter en dergelijke meer heeft. Er zijn ook minder bewegende onderdelen, waardoor een elektrische auto minder slijtagegevoelig is en langer meegaat. Hetzelfde geldt voor de remblokken en -schijven die over het algemeen een langere levensduur hebben. Daartegenover staat dan weer dat de banden sneller slijten door het hogere gewicht van een elektrische auto.

Fiscale gunstregels voor elektrische auto’s

Voor particulieren is er een belastingvermindering bij de aankoop van een elektrische auto (BIV-belasting). Ook voor de plaatsing van een laadstation geldt een belastingvermindering. Voor bedrijven is een elektrische auto nog interessanter. De elektriciteitskosten zijn namelijk voor 75% aftrekbaar, de btw op de auto kan tot een maximum van 50% worden afgetrokken en de btw op de kosten van het laadstation zelfs tot 100%. Bovendien kunnen ondernemingen die tot 31 augustus 2024 in een (semi-)publiek laadstation investeren, rekenen op een verhoogde kostenaftrek.

Andere factoren om rekening mee te houden

Laat het duidelijk zijn dat het niet volstaat om louter te focussen op de aankoopprijs van een voertuig. Enkel op basis van de total cost of ownership kan er een gefundeerde beslissing worden genomen. Daarbij moet er ook rekening worden gehouden met een eventueel hogere doorverkoopwaarde en met het feit dat een elektrische auto klaar is voor de toekomst. Waar benzinevoertuigen steeds vaker uit stadscentra zullen worden geweerd of in de richting van dure dagpassen worden begeleid, is de elektrische wagen overal welkom. En dat is zeker iets om rekening mee te houden.