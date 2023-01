Een onderhoudsvrije tuin met ‘wow-factor’: zo doe je dat!

Wil jij een mooie tuin die er altijd netjes uitziet en waar je niet zoveel aan hoeft te doen? Een tuin is bedoeld om van te genieten en iedereen doet dat op zijn eigen manier. Vogeltjes fluiten, vlinders fladderen en de bijen zoemen. In een goed aangelegde tuin is ook van alles te zien. Maar als je al dat moois wilt én tegelijkertijd geen dagtaak wilt hebben aan het onderhoud, moet je het slim aanpakken. Met een paar slimme stappen krijg je dat vrij simpel voor elkaar en geniet jij straks van fantastische tuin!

Ontwerp

Allereerst moet je een weloverwogen ontwerp maken. Zet eerst voor jezelf op een rijtje aan welke eisen je tuin moet voldoen. Wat wil je ermee. Wil je vooral rust en alleen lekker in het zonnetje zitten met een boek en koffie, of wil je een complete tuinkeuken en loungehoek voor het hele gezin? Zit je graag in de schaduw? Heb je huisdieren of voetballende kinderen? Neem al deze factoren mee. Vervolgens ga je dan een indeling maken van je tuin en bedenken waar je wat zou willen hebben. Houd hierbij ook rekening met de looproutes. Zijn er onderdelen van de bestaande tuin die moeten wijken? Wees niet bang om rigoureuze veranderingen aan te brengen. Kom je er niet uit, of zijn er onderdelen die je niet zelf kunt? Vraag dan een expert of vakman om hulp. Bij het ontwerp is het slim om te zorgen dat de borders niet breder dan een meter zijn; dan kun je er gemakkelijk bij voor onderhoud en besproeien. Houd looproutes eenvoudig en zorg voor verlichting.

Kunstgras

Kunstgras is een fantastische optie als je graag een groene, chique tuin wilt zonder daar veel moeite voor te hoeven doen. Een strak gazonnetje geeft jouw tuin die wow-factor die je altijd al wilde. Kies wel voor een goede leverancier die je kan adviseren en kwaliteit levert, zoals grasexpert.com. Kunstgras heeft vele voordelen:

Weinig onderhoud

Goede waterafvoer

Geschikt voor kinderen en huisdieren

Ziet er altijd verzorgd en groen uit

Lange levensduur

Geen pollen: ideaal voor hooikoortspatiënten

Beplanting

Kies planten die onderhoudsvrij zijn en geschikt voor de beoogde plek qua grond en licht/zon. Als je meer planten wilt plaatsen, is het gemakkelijker om een groep van dezelfde soort bij elkaar te zetten. Dit scheelt veel werk. Wil je het echt makkelijk? Zet dan een of enkele grote planten of bomen in een plantenbak; bijvoorbeeld 2 olijvenboompjes aan weerszijden van je kunstgazon of 1 grote palmboom in het midden. Het staat prachtig en je hoeft er nauwelijks meer naar om te kijken, hooguit af en toe bewateren.

Tegels voegen

Betegeling is ook zo’n handige optie. Daarbij heb je de keuze uit een breed scala aan stijlen en kleuren. Zorg er wel voor dat je de voegen afwerkt zodat onkruid geen kans krijgt. Heb je al tegels liggen en wil je die niet wegdoen? Dan is voegmortel aanbrengen beslist een klus waar je heel veel profijt van zult hebben. Je hebt hiervoor een bezem en een trekker nodig en het is heel simpel:

Veeg je terras en spuit vervolgens de tegels goed nat.

Strooi nu het voegmiddel uit over de tegels.

Gebruik de trekker om het middel te verdelen over de voegen.

Nu moet je het terras nogmaals besproeien met water. Zo droogt de mortel op de tegels niet op en krijgt de mortel in de voegen de kans om in te trekken en het goed op te vullen.

Vul de plekjes waar te weinig mortel is aan met nog wat extra mortel en sproei nogmaals.

Wanneer alle voegen goed en netjes gevuld zijn veeg je de resten van de mortels weg met een zachte bezem, bij voorkeur een kokosbezem.

Laat de voegen drogen en uitharden.

Accessoires

Kies voor enkele, grote accessoires om je tuin mee op te sieren. Dit is uiteraard helemaal afhankelijk van je eigen smaak en stijlvoorkeur. Denk bijvoorbeeld aan een tuinbeeld, fontein of ornament. Vele, kleinere accessoires zorgen voor een rommelig effect en trekken ook eerder rommel aan. Afgewaaid blad blijft er bijvoorbeeld tussen liggen. Dat blad is veel gemakkelijker weg te vegen wanneer er maar 1 groter item staat.

Verlichting

Stijlvolle verlichting is een prachtige manier om sfeer aan je tuin te geven, zonder dat het je extra onderhoud oplevert. Verlicht je palm- of olijfboom bijvoorbeeld van onderaf, dit geeft een schitterend effect!Met kunstgras, onderhoudsvrije planten, voegmortel enkele grote accessoires en strategisch opgestelde verlichting, kun je van jouw tuin een onderhoudsvrij paradijsje maken om heerlijke momenten met je familie te organiseren!