Het eerste coronavaccin in ons land zal op maandag 28 december worden toegediend aan een rusthuisbewoner uit Puurs-Sint-Amands. Dat melden VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. De Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) bevestigt dat er al gesprekken over de vaccinatieprimeur hebben plaatsgevonden met het zorgbedrijf van zijn gemeente.

Gisteren zette zowel het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) als de Europese Commissie het licht op groen voor het toedienen van het Pfizer-BioNTech-vaccin. Vanaf volgende week kan in Europa dan ook officieel de vaccinatie starten. De eerste Belg zal op maandag 28 december een spuitje kunnen krijgen. Het zou gaan om een inwoner van het woonzorgcentrum Sint-Pieter in Puurs-Sint-Amands. Wie de gelukkige is, is nog onbekend.

Logische keuze

De locatie Puurs-Sint-Amands lijkt een symbolische keuze, want daar bevindt zich Pfizer Manufacturing Belgium. De fabriek in Puurs-Sint-Amands is een van de slechts twee productiesites ter wereld die het Pfizer-BioNTech-vaccin zullen maken. “Het zou in ieder geval passend zijn om voor Puurs-Sint-Amands te kiezen, gezien het vaccin hier gemaakt wordt”, beaamt Van den Heuvel. “Ik weet dat we een van de kandidaat-locaties op een shortlist waren en er hebben al gesprekken plaatsgevonden over hoe dat allemaal praktisch in zijn werk zou gaan. Maar de formele beslissing valt dinsdag. Ik weet niet of er momenteel nog andere opties worden overwogen.”

Vandaag komen de ministers van Volksgezondheid samen om de puntjes op de i te zetten. Eerstdaags volgt dan ook verdere informatie over de Belgische vaccinatie.

