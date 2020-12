Ook vandaag moeten bus- en tramgebruikers van De Lijn rekening houden met hinder door een staking. Op de meeste plaatsen zijn vanochtend wel meer chauffeurs aan het werk dan maandag, zo meldt De Lijn.

In Antwerpen zijn meer chauffeurs dan maandag aan het werk. Daar rijdt ongeveer 50% van alle bussen en trams in de stad.

In Limburg rijdt zo’n 70% van alle bussen, ook een betere start dan maandag, aldus woordvoerster Karen Van der Sype.

In Gent rijdt zo’n 60% van alle bussen en trams. “Alle lijnen worden bediend, maar aan een lagere frequentie”, luidt het. De belangrijkste tramlijnen rijden ongeveer om de 15 minuten, de andere tram- en buslijnen om de 15 à 30 minuten. Het streekvervoer in Oost-Vlaanderen rijdt voor 90 tot 95%. Er wordt gereden volgens vakantiedienstregeling. Hier en daar valt er een rit tussenuit.

In West-Vlaanderen is de staking vandaag het best voelbaar. Daar rijden beduidend minder bussen en trams dan gisteren het geval was.

De vakbonden staken om problemen bij de technische dienst aan te kaarten en om hogere lonen te eisen. Het overleg van gisteren leidde voor de vakbonden niet tot gewenste resultaten. Vanochtend vindt opnieuw overleg plaats.

