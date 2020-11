Soms ligt een beter seksleven niet bij moeilijke standjes, strakke nietsverhullende pakjes of opwindende dansmoves. Soms begint het gewoon bij jezelf. En dan bedoelen we letterlijk jezelf. Goed, met een masturbator of sucking vibrator. Let’s talk about mutual masturbation!

Wat ga je leren in deze blog?

Wat mutual masturbation is

Wat de voordelen zijn van samen masturberen

Het leuke aan seksspeeltjes voor mannen en de Satisfyer Pro 2 .

Hoe je meer leert over jezelf door juist samen te masturberen

Ook als je een partner hebt, blijft masturberen leuk en belangrijk om te doen. Maar zelfs wanneer je zelf helemaal in controle bent, kan het lastig zijn om precies de juiste snaar te raken, keer op keer. Gelukkig zijn er een aantal handige hulpmiddelen, die leuk zijn om in je eentje te gebruiken. Maar extra leuk zijn om in het bijzijn van de ander te gebruiken. Hoe kun je je partner op een sexy manier bij jouw soloseks betrekken?

Waarom masturberen waar de ander bij is?

Op de eerste plaats: omdat het opwindend is! Maar het kan ook een handig steuntje in de rug zijn voor je partner: je kunt nu laten zien wat je lekker vindt. En dat is toch een stuk makkelijker dan het in woorden proberen uit te drukken.

In plaats van op elkaar te springen, houdt elkaar eens een beetje op afstand. Nee, we hebben het niet over 1,5 meter, zoals de Nederlandse overheid voorstelde, maar enkele centimeters. En in plaats van elkaar te bevredigen, begin je bij jezelf. Terwijl je de ander niet eens echt aanraakt, is het nog steeds een van de meest intieme en erotische dingen die je kunt doen. En hey, als je echt niet meer van elkaar af kunt blijven, kun je altijd het stokje overnemen en de ander verder helpen. Allebei tegelijk, eentje, in bed, onder de douche – net waar jullie je prettig bij voelen!

Voorwaarde is wel dat je je ook allebei echt durft over te geven. En dat begint allemaal bij duidelijke communicatie. Masturbatie zou geen taboe moeten zijn om over te praten, en al helemaal niet binnen gezonde relaties.

Speeltjes die je een handje kunnen helpen

Om wederzijdse masturbatie nog net een beetje spannender te maken, kun je er speeltjes bij betrekken – die je natuurlijk ook gewoon in je eentje gebruikt. Voor zowel mannen als vrouwen zijn er talloze varianten. Want, iedereen houdt van wat anders, van vibratie tot penetratie.

Sekstoys om mee te masturberen voor mannen

Er zijn allerlei soorten speeltjes voor mannen op de markt, maar een groot deel daarvan is vooral bedoeld om met een ander van te genieten. De masturbator daarentegen, is echt voor jezelf. Een masturbator is penetreerbaar en bootst als het ware het gevoel van een vagina na. Met wat leuke extra’s, indien gewenst. Handsfree, pocket sized, automatisch – er zijn een heleboel ontwerpen. Ook zijn er masturbators die het gevoel van een blowjob krijgen nabootsen. Een leuke afwisseling, toch?

Seksspeeltjes voor vrouwen

Zeker wanneer het gaat om masturberen, zijn er meer opties dan de welbekende dildo. Een dildo draait namelijk voornamelijk om penetratie, en laat dat nou juist iets zijn waar niet veel vrouwen van kunnen klaarkomen. Vibrators daarentegen, doen al veel meer. Maar de nieuwste trend in speeltjes voor vrouwen, zijn luchtdruk vibrators. Deze bootsen dankzij hun vacuümtechniek als het ware een zuigend gevoel na, wat masturberen opeens een heel stuk veelzijdiger maakt. Een van de meest populaire (en dan bedoelen we razend populair), is de Satisfyer Pro 2.

Samen leren over jezelf

Het is een cliché, maar waar is het wel: samen dingen ontdekken is nou eenmaal leuker. Dus wil je je seksleven een boost geven, zonder echt iets nieuws te doen? Wacht dan niet met masturberen tot je partner van huis is, maar betrek elkaar erbij.