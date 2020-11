Wie vandaag de dag kinderen hoort praten over hun nieuwste speelgoed, gadgets en andere dingen zal misschien even met zijn of haar mond vol tanden staan. Van high-tech spelcomputers tot bordspellen waarvan je nog nooit had gehoord: kinderspeelgoed gaat met zijn tijd mee. Wordt er dan nog met houten speelgoed gespeeld, en genoeg buiten gespeeld?

Ja! Er zijn een aantal klassiekers die leuk blijven om mee te spelen. Ben je op zoek naar een cadeau dat origineel is, juist in zijn eenvoud? Wij zetten voor jou het leukste buitenspeelgoed en houten speelgoed op een rijtje dat je vast ook nog herkent…

Houten speelgoed: van klein tot groot

Leuk voor de allerkleinsten, en mooi om naar te kijken: houten speelgoed heeft iets vertrouwds. Van blokken tot puzzels, voor velen van ons was het eerste speelgoed waar we echt actief mee fantaseerden en speelden. Houten speelgoed gaat doorgaans lekker lang mee en kan wel tegen een stootje. Een kleine houten sambal of een compleet houten keukentje, het zijn traditionele geschenken waar de kleine ontvanger geheid mooie herinneringen mee opbouwt.

Een fiets: de eerste meters zijn het mooist

Als iets een geweldig cadeau is voor een kind, dan is het wel een fiets. Je geeft er bijna vrijheid mee cadeau, want opeens zijn ze een stuk sneller en kunnen ze net een beetje verder gaan buitenspelen. Als buitenspeelgoed is de fiets eigenlijk de basis voor kinderen. Daarmee komen ze samen op groene pleintjes, gaan ze de eerste keer naar school en laten ze jou wel even zien hoe stoer ze zijn.

Houten stelten: hoe hoog en ver kun jij gaan?

Misschien was jij de kampioen van het schoolplein, misschien heb je nooit een stap durven zetten. Hoe dan ook, stelten zijn en blijven populair onder kinderen (en volwassenen, eerlijk is eerlijk). Je oefent je balans terwijl je competitief bezig kunt zijn: een combinatie waar je hele middagen mee vol krijgt. En ‘s avonds lekker uitgeput door bent.

Een vlieger: vrijheid, blijheid

Lekker het veld in en je vlieger laten meesleuren door de wind: heerlijk! Zowel voor ouders als kinderen, moeten we toegeven. Natuurlijk, de traditionele vlieger, simpel en kleurrijk, was al leuk. Maar tegenwoordig kun je ook kiezen uit talloze gekke designs en ontwerpen om het vliegeren nog leuker te maken. Wat kies jij?

Een telescoop: voor als je overdag nog niet genoeg ontdekt hebt

Spelen gaat niet alleen om fantasie, soms kun je ook spelen met de wetenschap! Voor kids die al vroeg avondmensen blijken te zijn, is een telescoop het perfecte cadeau. Niks is zo bijzonder als het heelal en de sterren, en om daar vanuit je slaapkamerraam een beetje dichterbij te komen, gaat nooit vervelen. En wie weet, misschien is er een nieuwe astroloog geboren?

Vertrouw op de verbeelding van kinderen

Niet elk stuk speelgoed hoeft digitaal te zijn of al een heel verhaal te vertellen via een computer. Juist met deze klassieke vormen van speelgoed, geef je kinderen de vrijheid om zelf invulling te geven aan hun fantasie. Wat was vroeger jouw favoriete stuk speelgoed?