De cijfers doen het steeds minder slecht. Nadat eerder het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in dalende lijn ging, begint zich nu ook een piek af te tekenen in het aantal overlijdens.

De afgelopen week werden er gemiddeld 5.057 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling van 47 procent op weekbasis. De week ervoor werden er nog gemiddeld 9.594 gevallen per dag vastgesteld. De cijfers halveren hiermee om de 8 dagen.

Plateaufase bereikt

Ook het aantal nieuwe ziekenhuisopnames gaat verder in dalende lijn. “Gemiddeld werden er de afgelopen week 463 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een daling van 22 procent op weekbasis. De week ervoor waren dat er gemiddeld nog 597 per dag. Gisteren werden er 294 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is ondertussen bijna één maand geleden dat we nog onder de 300 nieuwe opnames zaten, al zien we op zondag klassiek ook minder opnames dan op een weekdag.”

“Er liggen nu 6.518 coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat is een kleine 1.000 patiënten minder dan tijdens de piek op 3 november. Toen lagen er bijna 7.500 patiënten in onze ziekenhuizen. Er liggen nu 1.439 patiënten op intensieve zorgen. Daarmee lijken we een plateaufase te hebben bereikt. De voorbije 12 dagen schommelde het aantal patiënten tussen de 1.400 en de 1.500. De laatste dagen is er een trage maar gestage daling ingezet”, legde viroloog Steven Van Gucht uit op de persconferentie van Sciensano.

Lichte toename van aantal overlijdens

Hoewel het gemiddeld aantal overlijdens nog steeds stijgt – de afgelopen week vielen er elke dag 197 overlijdens te betreuren – gaat het nog slechts om een hele lichte toename van 7 procent op weekbasis. De week ervoor waren dat 184 overlijdens per dag.

Van Gucht concludeert dat de evolutie van de coronacijfers er steeds beter en beter uitziet. “We zijn dus stilaan op de goede weg om de curves verder naar beneden te trekken”, klinkt het.

Het bericht Steven Van Gucht: “We zijn stilaan op de goede weg” verscheen eerst op Metro.