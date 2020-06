Gisteren werden 89 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee blijft de trend dalend. Dat blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano.

Het aantal nieuwe besmettingen neemt verder af: 89. Dat is een geruststelling, want vorige week tekende er zich een plotselinge piek af van 82 (donderdag) naar 140 (vrijdag), 165 (zaterdag), 154 (zondag) en 122 (maandag). In het totaal raakten 59.437 Belgen besmet met het longvirus.

In de afgelopen 24 uur werden 16 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en mochten 9 mensen de hospitalen verlaten. Momenteel worden 573 mensen behandeld in de Belgische ziekenhuizen, onder wie 115 op intensieve zorgen (-1). 66 patiënten worden beademd (-4).

Er vielen tevens 13 doden te betreuren in het afgelopen etmaal. Dat brengt de totale dodentol in ons land op 9.619.

